國產署討大樓勝訴 救國團須還屋付租金

國有財產署指控救國團占用位於台北市松江路的「志清大樓」，最高法院維持台灣高等法院見解，判救國團須還屋，另須回溯從民國100年8月5日起按月給付租金新台幣76萬多元定讞。

判決書指出，財政部國有財產署主張，救國團41年10月成立時，隸屬國防部總政治部；行政院58年解除雙方隸屬關係，改由行政院督導，屬政府機構。

國產署表示，救國團因業務受教育部督導，教育部同意救國團無償使用志清大樓，但救國團成為獨立社團法人，不受行政院督導，無隸屬關係，彼此借貸關係因目的使用完畢而消滅，應返還大樓。

國產署說，救國團應返還占用的志清大樓1樓到5樓及地下室1、2層空間及另須付租金。

救國團說，和國防部沒隸屬關係，也不是行政機關內部單位，志清大樓是自籌經費購買，並獲林姓地主贈地，與中央通訊社及榮工處合建志清大樓，但當時未取得法人資格，無法登記大樓所有權，才將大樓所有登記為中華民國。

救國團表示，縱使這些房地為國有財產，救國團也是本於使用借貸關係而為占有，借貸關係迄今未消滅，不能因此把大樓當成國家的，國有財產署不得請求返還房地及追討不當得利。

一審台灣台北地方法院採信救國團主張，判國產署敗訴；案經上訴，二審台灣高等法院推翻北院判決，採納國產署主張，也認為因年代久遠，無法查證救國團當初是否與教育部簽訂使用期限及借貸目的，救國團又無法證明有其他合法使用權利證據，即無權占用，應返還大樓，另須回溯從100年8月5日起，按月給付租金76萬多元。

案經上訴，最高法院維持高院見解，全案確定。1060210

(中央社)