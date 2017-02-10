林信華退黨選宜蘭縣長 洪秀柱遺憾

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前中國國民黨宜蘭縣黨部主任委員林信華宣布退黨參選宜蘭縣長，國民黨主席洪秀柱（圖）10日表示，非常遺憾，不太好，她事前完全不知道。中央社記者謝佳珍攝 106年2月10日

前中國國民黨宜蘭縣黨部主任委員林信華宣布退黨參選宜蘭縣長，國民黨主席洪秀柱今天表示，非常遺憾，不太好：她事前完全不知道。

曾任宜蘭縣副縣長的林信華宣布，將退出國民黨，獨立參選宜蘭縣長。

洪秀柱中午接受廣播節目專訪後受訪表示，曾任黨部主委，對黨應有一定認知，對黨理念應有一定清楚認同。1060210

(中央社)