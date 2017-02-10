電競選手服替代役 立委：唐鳳最大功臣

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兼任中華民國電子競技運動協會理事長的民主進步黨籍立法委員鄭寶清今天表示，電競選手將可納入替代役，非常感謝行政院政務委員唐鳳高效率與協調能力，是這個政策最大功臣。

鄭寶清、民進黨籍立委陳其邁與中國國民黨籍立委李彥秀等人上午在立法院舉行「電競納替代役專長」記者會，鄭寶清表示，多名立委積極向中央政府溝通協調，電子競技選手終於成功納入替代役專長項目，未來電競選手不用再擔心兵役問題導致選手生涯中斷。

陳其邁說，大部分電競選手多在25歲以下，希望發揮蝴蝶效應，透過更多法令鬆綁，讓台灣在電競產業上更有競爭力。他特別感謝唐鳳協調能力，希望未來政府能在學業或選手出入境鬆綁，讓電競產業更蓬勃發展。

鄭寶清表示，電競不僅是遊戲，需高度專注力及縝密思維布局，如果時間分配運用得宜，電子競技絕對是正向運動。如果能於學校開專班，能替青年開條康莊大道，更能避免許多學子浪費寶貴青春。

他說，電競列為體育項目是國際潮流，西元2014年「英雄聯盟」S4世界總決賽，超過2700萬名觀眾收看；台灣13歲到65歲人口中有745萬人是遊戲玩家，其中與電競有關台灣線上玩家約200萬人，遊戲產業1年產值超過新台幣500億元。

李彥秀表示，去年10月公聽會後，跨黨派、跨部會合作，讓過去10年無法解決的問題，唐鳳3個月內就能跨出這一大步，希望政府未來正視國內電競選手被挖角到中國大陸問題。1060210

(中央社)