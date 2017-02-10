傳潘維剛選國民黨主席 吳敦義：好事
外傳前立委潘維剛有意參選國民黨主席，參選人之一的前副總統吳敦義今天表示，大家願意為黨獻出智慧和能力，這是好事。
吳敦義上午走訪台南市北區大道新城、接受媒體訪時說，潘維剛很優秀，做過台北市議員和立委，國民黨是民主政黨，黨有黨章的規定；國民黨不是執政黨，執政黨主席有很多影響力，現在是在野，大家願意為黨獻出智慧和能力，希望黨重新壯大，這是好事。
他表示，最重要的是選舉過程，大家要展現君子風度，公平、公正、公開，盡全力爭取選票；當選的，勝不驕，好好挑起責任，未當選的要支持當選的新任主席，帶領這個黨，團結一致，發揮監督和制衡的功能，將來重返執政。
至於黑道入黨及新北市副市長侯友宜認為國民黨主席選風不佳，吳敦義表示，侯友宜提的意見，的確是很多人的感想，新血入黨是好事，但應多做審查工作，介紹時要小心，黨選務單位要嚴守公平公正的原則，這都很重要。
吳敦義說，這次選舉比去年激烈，中常委，中央委員和黨代表都要全面改選，每人都會力爭上游，未注入心血，如何強壯這個黨，新血入黨是好事，但要有好的篩選。在社會犯過什麼事件，觀感不好的或黑道，對黨會有磨損。
對於郝龍斌建議國民黨主席選舉應納入民調積分，吳敦義表示，要看什麼民調，若用黨代表或黨員民調，是正確的，若用全民民調，就會被灌票，把票灌的很高後抽腿，結果是完全崩潰，斑斑可考；若一個黨的提名人選靠全體民調，是會被灌票的。1060210
(中央社)
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