離開議場 秦儷舫變身直銷大咖
大安、文山區資深議員秦儷舫自退出選舉轉任漁產公司董事長後，曾積極四處賣魚，甚至走遍台灣各縣市，正因為人脈廣布，同時又有媒體人、民代和漁產公司董座的資歷，去年10月起，她加入新進台灣市場的美商傳銷公司，賣起精油和健康食品、芳香療法等抒壓套組，靠著以往的累積，秦儷舫雖自謙是新人，但已業績一流，成為銷售大咖。
秦儷舫縱橫台北市議會5連任，由於個性敢拚敢衝、敢愛敢恨，直爽又反應快，頗有「俠女」之姿，不過離開議場轉任台北漁產公司董座後，她轉型十分努力，到處賣魚，加上曾經出身媒體，能言善道，廣交人脈，這些特質讓她離開漁產公司之後，仍閒不下來，她說，去年10月得知有某品牌的美商直銷公司商品打入台灣市場，和許多同事一樣，她也是先以舒壓解憂的動機接觸這套精油產品，直銷一開台都是要自己先用過，有了信心，再引介親友。
至於過去曾是議場上指點江山、斥責官員的民代，現在要拉下身段對外行銷，會不會有心態轉換的困難？秦儷舫笑說，好在她曾經到任漁產公司，只是當年賣魚，現在賣精油；她還表示，議員幾位女議員姊妹淘如王欣儀、許淑華等，都是她的支持和愛用者，也給她力拚業績很大的信心。
現在最大的困難是，過去有助理幫她經營臉書等新興媒體，如今自己動手，有些真的需要再學習。「目前還不困難啦」秦儷舫說，精油能安定心神是好東西、正能量，所以她不擔心拜訪客戶，也不會因為被拒而灰心，因為她朋友很多嘛！
(中時)
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