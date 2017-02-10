黨主席選舉加入民調 吳敦義有但書支持
郝龍斌提議，國民黨主席選舉應加入民調積分，另一位參選人吳敦義今（10）日表示，贊成黨主席選舉加入黨代表、黨員的民調，但如果是全民調，一定會被灌票。
吳敦義今天上午10日抵台南眷村爭取選票。港媒中評社報導，以前提名總統候選人時，有防磚條款，民進黨就灌票了，支持民進黨夢寐以求的對手，也很快就破磚了。但等提名之後，那些灌票的都抽腿了，那就等於崩潰了。這些事都還斑斑可考，一個黨的選舉如果靠全民調，是會被灌票的。
此外，對於新北市副市長侯友誼表示「對黨主席選風看不下去」，吳敦義認為，侯的意見也是很多人的感想，新血入黨是好事，但要多做審查，介紹時就要小心，黨的選務單位要嚴守公平、公正原則。
(中時電子報)
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