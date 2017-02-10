Rain金泰希婚事逆轉 公開正式登記日期

Rain、金泰希上月底正式登記結婚。（圖／達志影像）

網友目擊Rain、金泰希現身洛杉磯。（圖／取自我是仝哥呀微博）

韓國演藝圈頂級夫妻Rain、金泰希上月19日在教堂完婚，兩人歷經男方當兵、被傳分手等波折，終於修成正果，讓不少粉絲感動獻上祝福。今(10日)金泰希公司公布兩人正式登記結婚日期，反轉了先前被傳兩人先登記、後結婚的說法。

金泰希經紀公司稍早發聲明表示：「Rain、金泰希與韓國時間1月31日下午1點在江南正式登記結婚，婚禮前傳出兩人早已登記結婚的報導並非事實」，也就是說兩人成為法律名義上的夫妻至今才10天，否認老早秘密登記結婚的傳聞。

而Rain、金泰希從峇里島蜜月旅行回來後，近日又被民眾發現現身美國洛杉磯，兩人甜蜜走在路上，遭推測是二度蜜月，對此Rain的公司則回應說：「Rain和金泰希因私人行程到洛杉磯，詳細情況我們不清楚。」

(中時電子報)