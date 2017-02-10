同性婚 柯建銘：立專法是平權非歧視

民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，婚姻平權問題怎麼處理，是立法院專業問題，但以專法處理是平權概念，不是歧視，部分團體認為是歧視，可能認知上有差距。

柯建銘中午接受網路媒體專訪表示，民進黨團成員不反對婚姻平權，目前面對的問題是應立專法或修民法有爭執，各國兩種都有。

他說，婚姻平權問題社會衝突性高，區域立法委員、南部立委非常焦慮不安，如果不處理，每天在地方上都會遇到，就像他提專法也是選項就被罵死。

柯建銘表示，如果立委修法要被罷免，那立法院可以關門了。只是說立專法也是選項也要被罷免，須思考台灣民主是不是走到絕境了？

他說，目前修民法就有4版本，內容不一，他希望支持修民法的團體說清楚修的原則與意旨，但相關團體答不出來，這就代表這是立法院要解決的問題。

柯建銘表示，法務部長期主張立專法，但可用同志伴侶法、同志婚姻法與同志權益保護法等多版本，專法要哪一種也是問題。

柯建銘表示，婚姻平權如果是修民法，還須配套修112種法律、超過500個條文，要這樣修，立法院天天修法就好了，且如果有一個條文沒過就前功盡棄。

他說，包括醫師法、公平交易法等都是專法，專法其實是平權概念，不是歧視，相關團體認知上可能有些差距。

至於核災區食品進口問題，柯建銘表示，當初中國國民黨籍立委在委員會要求開公聽會，他不在場，但聽起來就覺得會有問題，公聽會容易講不清楚，而核災區食品問題如果沒處理好，西元2018年怎麼選舉啊？1060210

(中央社)