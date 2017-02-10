縮短南北差距 林義守加碼投資南部

義聯集團董事長林義守近10年來已在南部投資新台幣600億元，今年將加碼50億元在屏東蓋醫院，他說，就算遇到困難仍不改平衡南北初衷，持續強化投資南部，回饋鄉親。

林義守昨晚在義聯集團春酒晚宴上吐露畢生為縮短南北差距，不斷投資南部回饋鄉親的心聲。

林義守表示，他生命中遭逢兩次重大困難，一次是17年前換肝手術及面臨集團紓困壓力。另一次則是5年前與主管機關打官司又逢鋼鐵業不景氣，「就算遇到困難也不改致力平衡南北發展初衷，持續強化投資南部，回饋鄉親，並照顧年輕人的就業機會與發展前途。

他指出，響應屏東縣長潘孟安拚經濟政策，集團將在屏東投資50億元開發媲美醫學中心規模的大型醫院，已獲衛福部同意，只要順利取得土地即可動工。另為協助屏東招商，集團位在屏東近90公頃工業用地將釋出約26公頃，協助屏東發展經濟。

他又說，總投資額260億元的高雄市中心「義享天地」購物酒店一期與國際萬豪酒店合作，預計明年第4季完工試營運，地上31層，地下6層，客房數700間，宴會廳可容納2000多人，將成高雄新地標，屆時用人薪資30K起跳，希望吸引南部人才回流。一旁的二期「義大亞洲帝國」投資額110億元，2013年6月提出建造申請，仍在審查中，希望政府盡速通過。

另外，林義守說，義大世界是高雄遊樂園指標，既加入虛擬實境（VR）遊戲設施，將再砸90億元啟動義大世界二期投資，將打造歐風古堡飯店。義大世界去年營收近70億元。

他強調，縮短南北發展差距，使高雄市人口成長率不再居六都之末，一直是他所念茲在茲的，他期盼政府積極在南部推動大型商業開發投資案，帶動民間投資，好平衡南北經濟發展。1060210

(中央社)