亂買吸引器欲振雄風 男子陰莖腫10天

一名30多歲男性自認勃起硬度不理想，在網路上買了真空吸引器「鍛鍊」，第一次使用就抽痛，陰莖紅腫不已，但他心想有痛代表有效，不料隔天就出現大片瘀青，腫痛10天才恢復。

收治患者的馬偕醫院泌尿科醫師蔡維恭今表示，這名男子沒有代謝症候群病史也沒有吸菸，卻因心理因素導致勃起功能障礙，但不好意思求助相關門診，才自己從網路上買了真空吸引器。

蔡維恭指出，這類真空吸引器外觀看起來和醫材等級「負壓助勃器」類似，但實際上不符合醫療器材規格要求，加上沒有明確使用說明內容，不但沒有治療效果，還可能造成陰莖血管破裂、海綿體發炎，導致嚴重瘀青、淤血、腫脹。

蔡維恭說，合法醫療器材「負壓助勃器」是利用負壓吸力讓血液流入陰莖海綿體後，再將大小適中的張力環套在陰莖根部，箝制血液回流，使陰莖持續勃起的物理療法，但因屬於二級醫材，有需要的民眾應先由醫師評估，取得處方後才可使用。

蔡維恭提醒，「負壓助勃器」是第2類醫療器材，不能在網路、非藥商或醫療院所以外的場所販售，購買前必須有專科醫師開立處方，並且認明有「醫材許可證字號」及領有衛福部核准的「藥商許可執照」的產品，使用前要詳閱說明書，最好有專業醫護人員教導。1060210

(中央社)