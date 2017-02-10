威聯通擴大印度布局 將投資千萬美元
看好印度市場發展前景，配合政府新南向政策，在印度中小企業網路附加儲存（NAS）市場市占率第一的威聯通科技今天宣布，今年底前將初期投資千萬美元在印度設立辦事處。
此外，威聯通也將進軍遊戲產業，在印度開發健康型遊戲軟體，軟體甚至可以跟本業NAS產品搭配。
威聯通科技董事長郭博達參加在新德里舉辦的印度資訊通訊展，他在接受中央社記者專訪時指出，配合政府新南向政策，同時也看好印度市場發展潛力，決定初期投資1000萬美元，年底前在印度設立辦事處。
郭博達表示，這個辦事處將會擁有因應公司未來在印度擴張的空間，除將配有展示中心外，也預計把一些原本交給代理商的業務收回，讓印度合作夥伴更專心在銷售上。
郭博達說，辦事處將會隨著業務成長，很快升格成印度分公司，同時也將設立軟體開發中心，雇用印度軟體人才，除為NAS產品撰寫軟體外，更將進軍遊戲產業，朝健康型遊戲軟體發展，撰寫利用虛擬實境、遊戲裝置可讓身體活動的遊戲軟體。
他認為，台商到印度發展主要有兩種類型。一種是已在印度擁有一定市場和客戶，或者因印度法令規定，必須到印度製造才能生存的產業；另一種則是擁有軟體需求，必須借重印度軟體人才的產業。
郭博達說，威聯通屬於後者，因為威聯通必須幫客戶規劃、設想NAS未來更多加值用途，所以需要借重印度軟體人才撰寫更多利用NAS的加值軟體，這也是威聯通決定到印度布局的主要原因之一。
已進入印度市場6年的威聯通科技，目前是印度中小企業NAS市場的第一名，年均成長率達20%到30%。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。