威聯通擴大印度布局 將投資千萬美元

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看好印度市場發展前景，配合政府新南向政策，在印度中小企業網路附加儲存（NAS）市場市占率第一的威聯通科技今天宣布，今年底前將初期投資千萬美元在印度設立辦事處。

此外，威聯通也將進軍遊戲產業，在印度開發健康型遊戲軟體，軟體甚至可以跟本業NAS產品搭配。

威聯通科技董事長郭博達參加在新德里舉辦的印度資訊通訊展，他在接受中央社記者專訪時指出，配合政府新南向政策，同時也看好印度市場發展潛力，決定初期投資1000萬美元，年底前在印度設立辦事處。

郭博達表示，這個辦事處將會擁有因應公司未來在印度擴張的空間，除將配有展示中心外，也預計把一些原本交給代理商的業務收回，讓印度合作夥伴更專心在銷售上。

郭博達說，辦事處將會隨著業務成長，很快升格成印度分公司，同時也將設立軟體開發中心，雇用印度軟體人才，除為NAS產品撰寫軟體外，更將進軍遊戲產業，朝健康型遊戲軟體發展，撰寫利用虛擬實境、遊戲裝置可讓身體活動的遊戲軟體。

他認為，台商到印度發展主要有兩種類型。一種是已在印度擁有一定市場和客戶，或者因印度法令規定，必須到印度製造才能生存的產業；另一種則是擁有軟體需求，必須借重印度軟體人才的產業。

郭博達說，威聯通屬於後者，因為威聯通必須幫客戶規劃、設想NAS未來更多加值用途，所以需要借重印度軟體人才撰寫更多利用NAS的加值軟體，這也是威聯通決定到印度布局的主要原因之一。

已進入印度市場6年的威聯通科技，目前是印度中小企業NAS市場的第一名，年均成長率達20%到30%。1060210

(中央社)