四五年級共同回憶 救國團難脫黨國陰影

中國青年救國團是許多四、五年級生的回憶，近年積極轉型，卻仍難擺脫黨國色彩，屢屢成為追討黨產的對象。

救國團於民國41年成立，首位主任是蔣經國，隸屬於國防部之下。在戒嚴時期，救國團舉辦的各種活動，幾乎是年輕人聯誼、揮灑青春汗水的唯一去處，發展出的眾多團康活動，至今仍常見於各大專社團，而每年舉辦多梯的中橫健行隊，更堪稱四、五年級生的經典回憶。

解嚴後，救國團積極轉型，於78年向內政部登記為社團法人，89年去除原名中的「反共」兩字，並積極發展多元事業。各地的青年活動中心成為民眾旅遊去處，經營團隊深入各縣市國民運動中心，而張老師基金會陪伴許多人，度過悲傷痛苦的歲月，重新燃起希望。

然而，救國團仍難擺脫過去的色彩，黨國不分時期取得的許多土地、建物，遭各縣市政府陸續追討，包括台北市政府要求收回劍潭青年中心，教育部於民國98年，也開始追討上億元的產權，當時救國團主任秘書王福生在鏡頭前大嘆，過去與政府密切合作是歷史因素，如今被拿來做文章，無異於「譴責裹小腳的老太婆」。

105年民進黨執政後，成立行政院不當黨產處理委員會，將救國團認定為國民黨「附隨組織」，開始清查名下151筆不動產，要求救國團一一證明這些是合法取得。

國有財產署指控救國團長期占用台北市松江路的「志清大樓」，一審救國團勝訴，二審則敗訴，最高法院今天的判決書，則維持高等法院見解，判救國團除需還屋，另須回溯從100年8月5日起，按月給付租金新台幣76萬多元，全案定讞。

行政院黨產會預計24日召開聽證會，要求救國團、國民黨等代表出席，藉此釐清「附隨組織」的疑慮。對救國團來說，志清大樓只是第一槍，後續還有許多關卡要面對。1060210

(中央社)