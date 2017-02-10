川普鬆口尊重一中 王鴻薇：蔡總統看懂了嗎
美國總統川普與中國國家主席習近平通電，川普鬆口同意尊重「一中政策」。台北市議員王鴻薇下午隨即發文表示，川普的「聯俄抗中」玩不下去了，還回過頭來向中國拜晚年示好。
王鴻薇在臉書發文評說，川普頻頻向普聽送秋波的「聯俄抗中」玩不下去了，最終還是回過頭向中國拜晚年，連先前放話要丟掉的「一中政策」，如今都成了元宵賀禮了。
王鴻薇說，更微妙的是，川普與日本首相安倍晉三10日起要舉行為期兩天的峰會，川普就打了電話給習近平。王鴻薇指蔡總統和綠營看懂了嗎？「川普玩不過普丁，蔡英文玩不過川普」，川普一天一個臉色，台灣的「連美抗中」不知哪天就過了賞味期。
王鴻薇表示，最可笑的是陸委會還稱兩岸關係下半年有望改變，要將「兩岸協議監督條例」列為優先法案，恰如近日媒體社論所言，兩岸關係冰封，服貿、貨貿都沒了，「根本沒養狗，買條繫狗繩做啥？」
(中時電子報)
文章來源：王鴻薇臉書
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