通緝犯跑百米輸給年輕警 大喊「我要死了」

徐姓毒品通緝犯因持有毒品，見到巡邏車心虛想逃跑，仍栽在警方手裡。（黎薇翻攝）

苗栗縣57歲有多項毒品、竊盜前的徐姓男子今日凌晨駕駛百萬進口車到通霄市區訪友，看到警車出現突然轉向引起巡邏警方懷疑，攔車盤查時徐男先拒絕出示證件，趁機拔腿逃跑，跑不到百米就背年輕員警逮住，徐男氣喘吁吁的直說「我要死了」，員警查出他是毒品通緝犯，身上還攜帶15.5公克安非他命，將人帶回派出所偵訊。

通霄警分局通霄派出所副所長李毓鵬、警員李信維、邱士政10日凌晨巡邏時，在苗128線附近發現一部BMW突然轉向，警覺有異一路跟隨到死巷口，示意駕駛停車接受盤查，詢問姓名、身分證字號，男子稱忘了也拒絕拿出證件，趁員警不注意突然拔腿狂奔，年輕警員李信維見狀追捕，兩人追逐百公尺後，徐男因腿軟乖乖就逮，直說「我要死了！我要死了」，

員警查出徐嫌是毒品通緝犯，另在他身上的眼鏡盒內起出4小包共15.5公克安非他命，偵訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

徐男向警方表示，當晚是到通霄鎮拜訪朋友，半路踫到巡邏警車，因身上帶著毒品擔心被查獲，一時心急將車轉向並趁機落跑，仍栽在警察手裡。

(中時)