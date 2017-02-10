總統和店長悄悄話 想等攝影機撤掉再說

總統蔡英文今上午接見連鎖店業者及傑出店長時指出，每一位都是台灣企業門市的靈魂人物。蔡總統致辭結束，突然補上一句，「我還有些話要說，等攝影機撤掉以後我們再說」，現場哄堂大笑。

蔡英文總統今（10）日上午接見第19屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表，除感謝該協會多年來對推動整體連鎖加盟業發展的努力，也期勉獲獎店長持續精進專業，共同提升臺灣產業服務的品質。

總統致詞時首先恭喜所有獲獎者在「第19屆全國商店傑出店長選拔活動」中脫穎而出，這項選拔被稱為「連鎖業奧斯卡」，也是服務業的最高榮譽。

總統表示，要當選「全國商店傑出店長」，必須通過書面審查、神秘訪客評核、還有公益參與以及面試等層層關卡，尤其今年報名的人數創下新高，選拔得獎率只有兩成(23%)，是歷屆以來競爭最激烈的一次，真的很了不起。

總統說，「台灣連鎖暨加盟協會」多年來透過表揚優良店長、教育訓練，以及會員聯誼等做法，讓同行之間可以互助交流，一起來提升服務品質跟經營水準，對提升臺灣服務業品質貢獻良多。

總統認為，每位傑出店長，都是我們服務業的楷模。昨日她在觀光節慶祝大會上說，台灣的美好須靠觀光來讓世界知道，而觀光要成功，最重要的，就是做好服務。大家在出國旅遊時都有類似的經驗，當我們走進店家、走進企業門市，服務的態度如何、能夠提供什麼樣的服務，都是我們對當地社會的文化跟國家發展，很重要的印象。

總統強調，服務業的發展，不但攸關國家形象的提升，服務業更是我們經濟成長的主要來源。現在，我們台灣的整體就業人口當中，服務業占了逾6成，從這樣高的比重，我們可以說，當台灣的服務業持續追求進步，國家的發展也會不斷向前進。

總統指出，近年來台灣的連鎖加盟業快速成長，更成為服務業的大宗。連鎖加盟業對台灣社會的影響力，超商是ㄧ個很明顯的例子。過去連鎖超商的出現，除了改變國民的消費習慣，包括門市的服務方式、標準化作業流程、以及創新多元的服務項目等等，都帶動了台灣產業服務品質的提升。

總統說，獲獎店長分別來自房仲、電信、餐飲、便利商店及旅行社等等的領域，每一位都是台灣企業門市的靈魂人物。她也期待，未來連鎖加盟業能扮演引領前進的角色，以優良的服務態度、卓越的經營管理，以及創新精神，讓台灣更加進步。

(中時)