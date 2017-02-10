「川安會」在即 川普料將對日軟硬兼施
美國總統川普預計在10日與日本首相安倍晉三舉行首腦會談，明確對釣魚台的防衛義務，表明重視日美同盟方針；另一方面在汽車貿易等經濟層面提出嚴苛要求。日媒稱，為實現把美國利益放在首位的「美國優先」，川普或將對盟國日本「軟硬兼施」。
共同社10日報導稱，有觀點認為，作為日本所希望的擴大安保領域合作的交換條件，川普將使日方在經濟領域作出讓步。
川普政府認為，中國的軍事崛起與朝鮮核與飛彈開發將威脅到美國的國家利益，因此判斷以日美同盟為核心實現亞太地區穩定為上策；明確釣魚台適用《日美安保條約》第5條也是意在制衡圍繞亞洲秩序向美國挑戰的中國。
報導指出，在總統大選中提出「將就業機會帶回美國」的川普針對貿易不均衡，對日本與中國多有不滿，輿論也認為川普在貿易領域的強硬立場，毫無讓步跡象。
對此，日方則計畫展開「防禦戰」，就汽車已為零關稅等現狀加以說明；但美國商務部最新公布的2016年商品貿易收支數據顯示，美國貿易逆差中，日本所佔比例僅次於中國並位列第二，日本將在如此不利的形勢下進行兩國首腦會談。
(旺報)
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