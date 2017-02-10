SBL》閻家驊簽賭案延燒 籃協出面滅火
儘管剛辭去台啤總教練的閻家驊涉入簽賭案判決結果還未出爐，卻已對於SBL形象帶來負面影響，中華籃協10日趕緊針對各隊發出公文，再次重申各隊職員不得涉及賭博行為，更公布相關懲處辦法，嚴重者永不錄用，以下是籃協公文：
「主旨：為維護籃球運動健康清新守法形象，特重申各球隊職、隊員均不得涉及賭博行為；若有違反，將依相關法規處理，請查照。
說明: 一，本會曾於103年3月4日以籃協中字第1030000169號函規範各隊。
二，凡涉及簽賭行為將面臨司法單位依據105年11月16日公布施行之運動彩券發行條例第21條以及第21-1條或刑法相關罪刑議處。
三，為健全籃球運動發展，本會亦將於近期召開理監事會議研擬相關規範。其內容如下:
(一) 疑似涉及簽賭事件，於起訴前及被起訴階段:暫停一切職務，靜待司法調查。
(二) 經判決後:
1,判決無罪:
(1) 屬於確定無罪者，回復職務。
(2) 雖屬判決無罪，但起訴書中明載有道德瑕疵者，永不錄用。
(3) 判決有罪:永不錄用。
四，隨函附(一)本會103年3月4日籃協中字第103000169號函。
(二) 運動彩券發行條例:節錄第21條至第23條法規。」
只是在當前閻家驊簽賭案風波剛起，籃協現在才重新提起快3年前的規範公文提醒各隊，難免給人亡羊補牢的感覺，只是比起身為主辦單位的籃協什麼都不做，這樣發出提醒公文的模式，或許還是會有一些些「滅火」的可能性。
(中時電子報)
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