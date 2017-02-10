好萊塢男神將訪寶島？ 片商曬「楊桃」照洩玄機

台灣片商貼出「楊桃」照，暗示有好萊塢巨星將造訪寶島。(圖/福斯影片臉書)

好萊塢巨星休傑克曼演出《金鋼狼》系列電影，一演就長達17年聞名全球，不過卻宣布《羅根》將是最後一次扮演該角色，也讓所有粉絲大表捨不得，不過台灣片商中午在臉書曬出一張「楊桃」照片，似乎暗示休傑克曼將給台灣粉絲一個驚喜。

網友推測是休傑克曼將來台宣傳電影。(圖/達志影像)

休傑克曼透露身體逐漸不堪負荷，加上演出《金鋼狼》系列電影，必須維持身材不走樣讓他相當疲憊，未來也想多嘗試不同戲路，因此《羅根》將是最後一次演金鋼狼，為此片商也埋伏一個驚喜要給台灣粉絲，中午時在臉書曬出「楊桃」照，寫道「元宵節猜燈謎!猜猜誰要來台灣」，立刻引起粉絲猜測，就有人寫道「楊桃」音同「羊逃」，所以是「狼來了」，也讓休傑克曼來台消息甚囂塵上，至於究竟謎底為何? 片商明天將公布答案。

(中時電子報)