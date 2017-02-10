柯建銘：從心裡尊敬王金平、馬會永被歷史鞭屍
民進黨立法院黨團總召柯建銘今（10）日參加網路媒體的直播節目時，接受快問快答挑戰，目前和前總統馬英九有官司訴訟的柯，被問到如何用一句話形容馬時，表示對方即將「鋃鐺入獄」，還強調他會永遠遭受歷史的鞭屍。
柯建銘是在接受《ETtoday東森新聞雲》「雲端最前線」訪問時，於節目尾聲挑戰快問快答。在被要求分別用一句話形容藍綠時，柯建銘說民進黨是對台灣未來充滿很大使命感的政黨，國民黨則是「以目前的階段還有前途嗎？」
至於對國民黨黨主席選舉的看法，柯建銘表示無論誰當選，永遠都會挑戰民進黨，他個人認為目前已浮上檯面的5位候選人中，「現在有在運作一些事情」的吳敦義出線機率較大。
談到總統蔡英文時，柯建銘以「承擔者」形容，他除說明要坐大位者就是得承擔，也強調不會否定小英想要改革的決心。而在用一句話形容馬英九時，柯建銘說，正被他告的馬「即將鋃鐺入獄、官司難逃」，柯指出，對方當總統時破壞憲政體制、用司法操作政治，這些作為將讓馬永遠被歷史鞭屍。
那麼，柯建銘又是如何評價前立法院長王金平呢？他透露，沒接觸過「公道伯」的人，都不知道院長難為，「我和他過去被稱王柯體制，事實上我們兩個一直在維持如何讓立法院能運轉，對我個人來講，我是打從心裡尊敬他。」
(中時電子報)
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