澎湖低地板公車首航 提供舒適友善服務

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澎湖縣政府新購包括2部低地板公車在內的6部大巴士公車，10日由縣長陳光復校閱後，趕在元宵節上路，提供民眾新穎舒適友善的公車服務。中央社 106年2月10日

澎湖縣政府新購包括2部低地板公車在內的6部公車，今天由縣長陳光復校閱後，趕在元宵節上路，提供民眾新穎舒適友善的公車服務。

澎湖公車處現有的公車老舊且大部分逾齡，爭取交通部104和105年度補助的新台幣1334萬4000元和縣府自籌2145萬6000元，新添購6部公車，今天正式投入島內的交通服務，其中有2部低地板公車首度在離島行駛。

澎湖縣長陳光復校閱後首度搭乘低地板公車，體驗長者和身障者搭車上下的便利性，肯定公車友善環境與服務，希望澎湖的長者多多坐公車，出來走走。

澎湖車船處長高文石表示，新購的6部公車，考量高齡人口的乘車需求，其中有2部是低地板的無障礙公車，配置有升降側傾和上下渡板坡道設計，提供年長者、身障、孕婦、孩童、推嬰兒車的媽媽等不良於行的民眾搭乘，上下車非常方便、親民、友善。

車上還配置有置物、輪椅、導盲犬和行動充電等空間專區，提供民眾安全、舒適、便捷的公車服務。

陳光復透露，澎湖現有的60部大小公車，大都已逾齡，逐年汰舊換新，縣府除了今年新購的6部公車外，明年再增購6部，108年也向中央爭取了特別預算來購置10部低地板公車。1060210

(中央社)