天黑請閉眼 演員互贈禮物送便當

台視、植劇場「天黑請閉眼」主要演員昨天提前舉辦情人節見面會，並互送禮物。演員孫可芳呼應網友期待，替朱盛平準備便當，希望她在劇中早日「領便當」。

「天黑請閉眼」主要演員藍雅芸、曹晏豪、孫可芳、朱盛平、徐鈞浩、陳禕倫，昨天提前舉辦情人節見面會。「天黑請閉眼」3日有效平均收視衝出1.04，眾演員特別在見面會上慶功並向粉絲們的支持表達感謝，更期待收視能再創佳績，陳禕倫就當場允諾，「若收視破2，就裸上身帶曹晏豪和徐鈞浩一起健身」。

演員們還特別交換情人節禮物，劇中最先「領便當」（意旨在劇中很早就死，戲份結束後就可領酬勞和便當）、自嘲是「藍白雙屍」的陳禕倫（飾藍毅聰）和藍雅芸（飾白欣怡），分別準備「吸入器」和自製的「簡嫚書寫真書」送給對方，陳禕倫開玩笑對藍雅芸說，「掉到山谷下的（吸入器）幫妳撿回來了，希望妳可以原諒我」。

孫可芳（飾劉澄芳）則是呼應網友期待，替朱盛平（飾黃毓秀）準備便當，希望她在劇中早日「領便當」；廣受網路熱議的「子青CP」徐鈞浩（飾李子碩）、曹晏豪（飾周若青），則是替對方準備對方最愛吃的蘋果和拍「男男吻戲」時用的草莓護唇膏。

徐鈞浩更親手替對方擦上，讓曹晏豪頓時心跳加速紅了臉，曹晏豪笑著說，「我媽還問我『怎麼演到最後跟男生親嘴？』，還好後來很入戲就沒再問了」。

孫可芳爆料拍攝時，和張書豪錯把環境清潔劑當防蚊液使用的糗事，「噴完才發現瓶身警語，還好他（張書豪）經紀公司沒告我」。藍雅芸則回憶和陳禕倫躺在倉庫扮屍的戲碼，她笑說，「原本以為扮屍體很輕鬆，但其實地下室空氣很差沒空調，後來發現躺著賺真不容易」。

演員們也提到，今晚第六集將有很多線索非常關鍵，要準時鎖定第六、第七集的劇情。1060210

(中央社)