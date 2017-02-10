Uber：加倍努力找出路 重啟服務

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Uber今天起暫停在台灣的平台服務並發布新聞稿表示，現在的法令環境實在讓Uber無法有營運空間，將加倍努力找出路，重啟台灣的服務。

Uber說，希望暫停服務同時，重啟與政府對話，讓已萌芽的車輛分享新經濟後續茁壯。

Uber表示，約4年前進入台灣，自豪在台灣已超過百萬人下載App，1萬6000名民眾想以彈性工作方式增加更多收入，選擇成為Uber合作駕駛，共完成超過1500萬趟Uber服務。

Uber舉例說，有單親媽媽靠每天幾小時當Uber合作駕駛額外收入養家，也有音樂家因Uber度過家庭危機，重拾生活正軌。1060210

(中央社)