警剛架好路檢路障　男子酒駕經過被逮

新北市新店警分局今天（10日）凌晨1時許，在新店區北新路三段執行酒駕路檢勤務，員警才剛架好路檢路障與警示牌，43歲張姓男子正好開車經過，員警發現他滿臉通紅有酒氣，酒測後酒精濃度達0.27毫克，訊後依公共危險送辦，張男當場連聲說：「真的很衰，以後再也不敢酒駕了！」

新店警方前晚（9日）深夜10時至昨天凌晨1時執行汽車旅館、小吃店、卡拉OK店擴大臨檢勤務，江陵派出所於結束臨檢後，再於管區北新路三段執行酒駕路檢勤務。

員警剛架設好路檢路障與警示牌，第1個開車經過的就是張男，一搖下駕駛座車窗，員警就聞到酒味，且張男滿臉通紅，經酒測後證實有酒駕行為，當場帶回訊問後移送法辦。

(中時)