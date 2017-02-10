警抓藥頭 鎖到逃亡6年通緝毒鴛鴦

逃亡6年的洪男(中)與其女友都是通緝犯，鳳山警抓藥頭，一舉逮獲這對毒鴛鴦藥腳。(劉宥廷翻攝)

39歲洪姓男子與38歲陳姓女子是對毒鴛鴦，在6年前相繼因毒品案被通緝，2人四處租屋躲藏，不料，鳳山分局偵辦40歲蔡姓藥頭毒品案，跟監蒐證鎖定到這對情侶檔買毒，收網逮人才發現他們都是通緝身分。全案依法將藥頭、毒鴛鴦移送，毒鴛鴦入監服刑他們未完的刑期。

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(中時)