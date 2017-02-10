彰化二林基醫辦燈會 民眾猜謎長知識又拿好禮
長知識還能拿獎品！二林基督教醫院配合元宵節今天在院內舉辦有趣又有意義的「燈燈、猜燈謎」活動，民眾透過燈謎瞭解更多保健知識，猜中還可以獲得湯圓與營養品當獎勵，一舉兩得。
營養師張慈玲說，二林基督教醫院為了傳遞正確觀念也要出奇招，這次配合元宵節，院方特別仿效燈會舉辦「燈燈燈，猜燈謎拿好禮」活動，可說是用心良苦。
這次的元宵燈節猜謎活動，張慈玲準備的燈謎主題很應景，而且與飲食觀念有關，包括，不要暴飲暴食，餐餐八分飽；火鍋要以新鮮食材取代加工品，也可以利用番茄、洋蔥取代排骨、雞湯為湯底。
另外，花生仁、瓜子、腰果等堅果類富含鎂、鉀、維生素E及單元不飽和脂肪酸，可以減少不好的膽固醇形成，但屬於油脂，建議每天攝取量為一湯匙，過量則會造成熱量負擔。
糖尿病患者如果應節吃湯圓，飯量記得替換減量；飲酒不過量，男性每天以兩個酒精當量為限；女性則是1個酒精當量。
這場在醫院大廳舉辦的射燈謎活動，包括醫院員工及病患與家屬反應熱烈，現場100多人齊聚猜猜看，歡度1個不一樣的元宵節。
(中時)
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