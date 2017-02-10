元宵提燈沒電了別亂丟 記得將小電池回收
全台各地慶元宵，不少地方政府都有提供免費燈籠供民眾索取，今年預估全台將發放出105萬盞小提燈，同時卻也製造出約3.15公噸的鈕扣型電池，環保署提醒民眾記得將電池取出回收，勿隨意丟棄，避免對生態造成浩劫。
以每盞提燈使用3顆鈕扣型電池，每顆廢電池為1公克計算，105萬盞小提燈，大約會產生3.15公噸的的廢電池，部分鈕扣型電池含有對環境有害的汞、鎘、鉛等重金屬，如果隨著當成一般垃圾丟棄，或棄置於環境中，將汙染環境，危害健康。
環保署指出，元宵節過後，民眾可以將未耗盡電力的電池取出，裝配到其他適合的電子產品，像是自行車尾警示燈、玩具、鬧鐘、遙控器、計算機等繼續使用，電力耗盡後，也要記得將電池拆卸取出回收，不少縣市在元宵節期間，都有設置簡易提燈電池回收站。
根據環保署統計，2015年廢電池回收量約4414公噸，回收比率為47.2％，去年廢電池回收量尚在統計，但評估應該也是4000多公噸，回收比率大約有45％，大約達成歐盟訂定的目標。
環保署回收基管會組長趙國芬說，廢乾電池可以送到住家附近超商回收，0.5公斤可折抵8元消費，相當於一顆茶葉蛋，或一瓶養樂多的價格，另外像是超市、量販店、連鎖藥妝店等，都設有廢乾電池回收筒，也可以送交當地清潔隊資源回收車，一起舉手之勞做環保。
(中時)
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