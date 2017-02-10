蘆竹海湖設產業園區 居民拉布條抗議

我要評比

桃園市府經發局規畫在蘆竹區海湖里設置產業園區，10日在海湖社區活動中心舉行公聽會，不滿徵收的民眾組成自救會，在場內外拉起抗爭白布條，現場氣氛火爆，自救會表示，周邊還有很多工業區未開發，蘆竹產業園區根本沒有設置必要。

經發局長朱松偉表示，市府是依照「產業創新條例」，預計徵收海湖地區約5.97公頃土地作為產業園區，但整個開發案目前還在規畫評估階段，召開公聽會只是聽取各方意見。

(中時)