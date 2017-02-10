荷蘭警察超機靈 看屋頂沒積雪揪出製毒販

荷蘭警方在推特上po出，違法種植大麻場屋頂雪融掉的照片，光禿禿的屋頂在街道顯得特別突兀。(圖/Twitter@PolDelft)

荷蘭警方在這周於哈倫市(Haarlem)逮到嫌犯在家種植大量的大麻植物，靠的不是線報而是從房屋的屋頂有沒有積雪來判斷。警方先是發現整條街的房屋屋頂都積滿了白靄靄的雪，就只有一處房屋非常特別沒有積雪，看似受到屋內散發的熱氣而導致雪融化，因此判定屋內有人種植大量的大麻，最後也成功將種植大麻的嫌犯揪出。

據《每日電訊報》(The Telegraph)報導，在室內種植大麻需要大量的照光燈給予大麻充分的陽光，而且大麻植物也只能在特定得溫度下生存，最好是在攝氏32-17度之間，所以在冬天種植時要維持這樣的溫度，會使室內發出大量的熱氣，最終導致屋頂的積雪融化，因此在會降雪的冬天，查看屋頂的積雪情況，成了警方的判定方式之一，也讓警方不用一戶一戶搜查，降雪就可以讓違法種植大麻植物的嫌犯無所遁形。

在室內種植大麻。(圖/shutterstocks)

其實荷蘭警方已經不是第一次用這樣的方式揪出違法種植大麻的嫌犯，在前一周也用一樣的方式在聚特芬市(Zutphen)成功抓到嫌犯，並收出約88株大麻植物。而在沒下雪的天氣也可以透過儀器來找出違法種植場，英國警方就曾在2013年釋出一段影片，警方運用紅外線熱像來偵測看似一般的房屋，而違法種植大麻場在儀器下也無所遁形，輕易就可以被發現了。

其實相較於其他國家荷蘭對於個人持有醫用大麻的相關限制非常寬鬆，每人可以有5株以內的大麻植物，或是可以在身上攜帶低於5公克的大麻。

(中時電子報)