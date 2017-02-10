台灣精品在印度 與板球和電商結合行銷

配合政府新南向政策並把今年訂為印度行動年，外貿協會預計今年將在印度舉辦多場活動，包括台灣精品與印度板球等體育及電商平台結合方式，行銷並建立台灣精品形象。

新南向政策今年邁入行動年，中華民國對外貿易發展協會今年也將擴大在印度協助台商拓銷，同時推廣台灣產品形象，其中包括台灣精品在印度的推廣，預計在印度舉辦或參加14場大型活動。

印度行銷專案處副處長楊光明表示，台灣精品在印度推廣已有6、7年時間，執行「雙品牌」策略，以台灣精品這個品牌搭配在地品牌進行在地推廣，成效良好，印度民眾對台灣精品有品質精良的普遍認知。

許多在印度耕耘的台商都有經驗，如果品牌打出來自日本，即使這個品牌其實已在日本倒閉，由印度公司接手，但這種打著日本品牌的商品在印度仍可定價很高且有消費者青睞，國家產品形象在印度非常重要。

楊光明指出，台灣精品在印度推廣時，不單單是宣傳台灣精品，也希望把「Taiwan」形象在印度做很大的宣傳，建立國家優質形象。

因此，貿協在印度推廣台灣精品，除了持續以「雙品牌」策略，結合印度知名展覽如這次在新德里的印度資訊通訊展、孟買的印度資通訊博覽會COM-IT等展覽，同時舉辦台灣精品電競賽外，楊光明說，今年還有創新作法。

楊光明指出，配合新南向政策強調人的連結，考量印度非常風行板球、足球、羽球等體育活動，台灣精品今年也將在印度進行運動行銷，以達到最大推廣效果。

在通路上，楊光明表示，台灣精品今年在印度也有新作法。包括配合印度建立100個智慧城市的計畫，挑選前10大智慧城市設立快閃店（Pop up store），協助台灣精品廠商在當地擴大產品銷售。

另外，楊光明說，貿協也將與亞馬遜印度分公司（Amazon India）等印度3大電子商務業者合作，配合印度當地的節慶，不定期在網站上以台灣精品專區進行促銷與推廣活動，強化品牌形象的建立及產品銷售。1060210

(中央社)