追思華錫鈞 馮世寬代表蔡總統頒褒揚令
有「IDF經國號戰機之父」之稱的前總統府戰略顧問華錫鈞日前逝世，追思禮拜今天舉行，國防部長馮世寬代表總統蔡英文頒發褒揚令，以示政府崇念忠藎之意。
前總統府戰略顧問、空軍上將華錫鈞1月24日在台中市病逝，享壽92歲。追思禮拜在東海大學路思義教堂舉行，馮世寬代表蔡總統頒發褒揚令，並率國軍重要將領靈前行禮致敬，典禮莊嚴隆重。
追思禮拜同時實施覆蓋國旗儀式，分別由副總長兼執行官蒲澤春上將、空軍司令沈一鳴上將、國防大學校長吳萬教上將及陸軍司令王信龍上將任覆旗委員，表達國家對華錫鈞最崇高敬意。前行政院長唐飛主持收旗暨贈旗儀式，將覆蓋靈櫬國旗贈予華錫鈞遺屬。
追思禮拜後進行啟靈儀式，4架AT-3及4架IDF戰機同時編隊低空通過，感念「IDF之父」對國家的重大貢獻。
華錫鈞為空軍官校第26期畢業，早年擔任戰鬥機及U-2高空偵察機飛行員，爾後赴美攻讀航空太空工程博士，返國後領導IDF戰機研發，試飛成功，至今IDF戰機仍持續翱翔台海上空。1060210
(中央社)
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