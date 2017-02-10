唐鳳秀QR code 推政策產銷履歷

行政院政務委員唐鳳今天出席電競納替代役專長記者會時拿出QR code表示，這包含相關政策成形的幾次會議紀錄，是政策產銷履歷。

民主進步黨籍立法委員鄭寶清、陳其邁與中國國民黨籍立委李彥秀等人在立法院舉行「電競納替代役專長」記者會，與會的唐鳳對政策成形，感謝PTT八卦版、LOL版、巴哈姆特、雅虎與Mobile01上網友。

她說，這次的政策有建立政策產銷履歷，她也做成QR code供民眾掃描後連結到網址，可免去民眾需記一長串網址的麻煩。

唐鳳表示，網址中完整紀錄網友意見、電競選手意見，最後怎麼進入協調，協調出大家可接受的結果等。不可能每個政策都有產銷履歷，但希望都能往這個方向走。

她說，去年10月在立法院舉辦電競聯合公聽會，有完整聽到各界訴求，並逐字紀錄，後續協調會時，當天選手訴求逐字當議程直接討論，討論過程也放在網上。

唐鳳表示，每次網路上在討論時，一開始可能只是情緒性，但到第5個留言會有具體建議，就是鄉民說「5樓是最專業」，如有網友說，圍棋有類似做法、適用哪條法規等，後續再將相關意見帶入討論，她只是做為通道，把網友意見帶進討論，並經各機關單位確認網友方法有效且可行。

唐鳳也將QR code貼在筆記型電腦上，供現場媒體掃描後，連結到網站閱讀。1060210

(中央社)