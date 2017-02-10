染上吸食大麻菸惡習 男自種活株

劉姓男子染上吸食大麻菸惡習，獲友人贈送數顆大麻種子，竟瞞著家人在住處房間內以衣櫥偽裝種植大麻，並試用自製烘乾的大麻葉捲菸，高雄市警方循線查緝，起獲大麻活株2株等。

高雄市警察局楠梓分局今天表示，繼去年底在高雄市大寮區查獲王姓男子涉嫌種植大麻活株15株後，持續報請高雄地檢署檢察官指揮，循線追緝種植大麻案。

警方專案小組追查發現有毒品前科的劉男也涉嫌，持搜索票到劉男位於高雄市林園區的住處搜索，在劉男房間衣櫥內查獲大麻活株2株、大麻葉烘乾成品10公克、大麻種子5顆和搖頭丸3顆等。劉男家屬見員警登門查獲相關毒品，十分驚訝。

警方表示，劉男供稱擁有電工等相關專業技能及正當工作，因一時好奇染上吸食大麻菸惡習，並在夜店消費時誤交損友獲贈數顆大麻種子，因此瞞著家人在住處房間內以衣櫥為偽裝培植大麻，已試用過自製烘乾的大麻葉捲菸。

警方表示，大麻在國內屬第二級毒品，若有製造或販賣行為最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用則處3年以下有期徒刑。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例送辦。1060210

(中央社)