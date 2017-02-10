許厝分校學童暫留橋頭本校 家長無奈

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麥寮橋頭國小許厝分校學童在哪上課爭議，雖然行政院和雲林縣政府同立場續留本校，家長今天無奈表示，開學日暫留本校，後續將研議如何行動及表達地方心聲。

橋頭國小許厝分校學童因為體內驗出硫代二乙酸（TdGA）明顯偏高，遷回本校上課，並由成大醫院進行每月1次共4次尿液採樣檢驗；衛生福利部國民健康署日前公布檢驗結果。

國健署並邀集學者專家開會討論風險，對於學童留在本校或遷回分校，將由中央、地方政府與家長共同決定；國健署昨晚在麥寮辦說明會，家長憤怒遷來遷去。

中央和地方政府立場一致，希望學童留在橋頭本校上課，但是大多數家長不買單，但是又充滿無奈，直言「政府真的有聽地方的聲音嗎？」

許厝分校五育基金會主委許弘霖語帶保留說，政府所謂的安置理由，家長難以信服，開學在即，決定13日開學日當天，學童暫留在本校上課，至於後續地方聲音表達及是否北上抗議，將另外研議。

對於國健署昨晚在麥寮召開說明會，官員只談數據不談上課地點，再者，會前中央就宣布希望新學期續留本校。許弘霖表示，家長對此兩點頗不為然，質疑「為何要搞成這樣」，說明會到最後演變成不歡而散。

雲林縣政府表示，立場與中央一致，但縣府會積極敦促行政院針對學童健康安全風險進行更精準的研究，並針對污染源環境更深入的監測，做為相關決策的依據。1060210

(中央社)