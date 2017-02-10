錐麓古道熱門 3月中旬起擬收費

太魯閣國家公園管理處副處長張登文10日表示，循國家公園收費規畫，錐麓古道因具史蹟保護因素，擬於3月16日起收費。中央社記者李先鳳攝 106年2月10日

太魯閣國家公園管理處副處長張登文今天表示，循國家公園收費規畫，錐麓古道因具史蹟保護因素，擬於3月16日起收費。

合歡越嶺古道一部分的錐麓古道，是太魯閣國家公園內最著名的懷舊攬勝步道，有豐富生態環境及陡峭的峽谷地形而知名，近年十分熱門，總是榮登入山申請人次之冠。

張登文指出，擬於3月16日起錐麓古道實施收費，全票為新台幣200元；半票100元(學生、滿6歲未滿12歲者)；未滿6歲兒童免費。相關公文已報內政部作業，核定後正式實施，先預告山友申請時注意。

錐麓古道平日開放96人入山，週休二日及國定假日則提高至156人；但申請入山人數總達上萬人。張登文說，並非以價制量，而是考量史蹟保護、設施、景觀等因素而決定收費，之後砂卡礑、匯德步道等將逐步規畫收費。1060210

(中央社)