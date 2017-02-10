在海外生產F-16？ 洛馬公司擬遷工廠至印度

F-16戰隼戰鬥機可說是現役最知名、也是外銷最多的戰機之一。（圖/美國空軍網站）

近期拿下美澳兩筆大訂單的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，最近再傳出，有意將目前在德州沃斯堡（Fort Worth）的F-16戰隼戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）生產線外移至印度。由於近年來，五角大廈（Pentagon）已不再增購F-16戰機，讓洛克希德想藉此降低人事與生產成本，但高層仍擔心川普（Donald Trump）政府的批評，在計畫中特別保證美國端的工作人員將不受影響。

據路透社（Reuters）報導，美國最大武器製造傷洛克希德馬丁公司，近日來動作頻頻，繼美國國防部與澳洲軍方兩大筆F-35戰機（F-35 Lightning II）訂單之後，又傳出將向國會提出遷移F-16戰機生產線至印度的計畫。由於美國軍方已多年未添購新的F-16戰隼戰鬥機，讓洛馬公司打算藉遷移生產線來搶下印度龐大的武器訂單。印度政府近年計畫砸下2,500億美元（約7.76兆台幣）的經費，升級空軍的戰力，此一計畫勢必引來波音（Boeing）、諾格（Northrop）等武器商的爭奪，洛馬能否藉此計畫獨占訂單，將是未來國際軍售的焦點之一。

中華民國空軍現役的F-16B戰機。（圖/玄史生@維基百科）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國海軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

洛克希德馬丁公司表示，印度軍方未來10年內會需要添購200至250架新戰機，這將是近年來難得一見的大好機會，同時為防止白宮方面與川普可能的責難，他們亦保證美國端的員工將不受影響。但截至今日上午為止，白宮方面尚無對洛馬公司的計畫有任何回應。

(中時電子報)