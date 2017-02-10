桃猿石垣島交流賽首戰 林樺慶掛帥戰羅德

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桃猿石垣島對羅德交流賽由林樺慶先發打頭陣。(資料照 季志翔攝)

10日上午飛抵石垣島的Lamigo桃猿，將在11、12日與日職羅德隊進行2場交流賽，首戰由林樺慶先發對決山嶺祐太，12日第2戰由劉昱言掛帥對戰關谷亮太。

桃猿連續2年到石垣島與日職球隊進行交流賽，這次共帶了25位球員前往，其中王溢正、陳禹勳等14人連續第2年隨行，去年新人選秀會前3輪楊岱均、張閔勛與劉昱言，則首度同行。

(中時電子報)