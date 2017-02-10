開台尊王熔金牌救助弱勢

開台尊王將一年來信徒捐贈的金牌熔金作為急難救助用。（許素惠攝）

師傅將金牌熔化。（許素惠攝）

熔金閃亮，令人大開眼界。（許素惠攝）

雲嘉地區信仰的五股開台尊王過爐前熔金儀式上午舉辦，1年來信徒敬獻金牌在眾目睽睽下熔成金塊，總重約60兩，市價200多萬元，令人大開眼界。

開台尊王國姓公12日要從三房股斗南石龜溪、靖興和連芳，過爐到大埤興安村，國姓公過爐的宗教特色和六房媽一樣，都是沒有固定廟宇供奉，不同的是，坊間仍有許多廟宇也奉祀國姓公，形成廟與紅壇並立的現象。

熔金儀式是過爐前的重頭戲，為昭公信，交接雙房股都動員幹部清點、移交，文化資產保存志工及眾信徒的見證監交下，拆開神龕封條，清點掛在神尊項領上的大小金牌，並立即由打金師父當場秤重及熔化。不少民眾爭睹，看著金璧輝煌的金牌在高溫中慢慢熔解成如液體。

經清點加總，信徒去年敬獻金牌重量約60兩，以目前一錢4700多元市價換算，價值285多萬元，不少信徒爭睹，大開眼界。熔化成金條的黃金將做為五股內急難救助用，展現宗教慈悲為懷的精神。

(中時)