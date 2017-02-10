推醫療分級 陳時中：轉診者優先看診、住院

衛福部長陳時中（左）今拜訪中華民國基層醫療協會，表達將力推醫療分級的立場。（倪浩倫攝）

為落實醫療分級，新任衛福部長陳時中今指出，未來民眾若經基層轉診到醫院，「看診、住院」將享有優先權，增加民眾到基層看診的吸力。他強調，未來將以「獎勵」取代「懲罰」，並積極捍衛「醫界尊嚴」。

上任第三天，陳時中今前往拜訪中華民國基層醫療協會，與近20名基層醫師餐敘。基層醫療協會理事長劉家正指，歐美各國的醫學中心，都已基層轉診病人、醫學研究、教學為訂為，而非不停開設門診來擴大營運，導致常出現國人濫用健保、輕症排擠重症的情形。

陳時中表示，面對落實醫療分級，未來將規劃，「轉診優先」，也就是當民眾在基層診所看診後，若經評估、需轉診到醫院時，在相同病情的條件下，轉診民眾享有看診和住院的優先權，讓民眾不會一有小病就往大醫院擠。

會議中，基層醫療協會拋出「轉診納醫院評鑑」的想法。陳時中表示，此舉擔心增加醫院的壓力和負擔，因為衛福部現正力推評鑑簡化，但若能將資料電腦化、數據化，則可列入考慮。

陳時中說，自己基層醫療出身，基層醫療協會裡很多都是他老朋友，自己一上任就主動表達拜訪之意，今也特地撥出時間來聽取基層的意見。

(中時)