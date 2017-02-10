寒流到雪山山區積薄雪 武陵櫻花季開跑

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武陵農場櫻花季即將展開。（雪管處武陵站提供）

武陵農場櫻花花況。（雪管處武陵站提供）

入冬最強寒流發威，宜蘭通往武陵農場的台七甲思源埡口路段出現霧淞結冰情形。（雪管處武陵站提供）

今年入冬首波寒流從昨天開始影響台灣，全台各地受強烈大陸冷氣團影響，氣溫持續下探，海拔3886公尺的雪山主峰山區8日晚間飄下白雪，隨著白天天氣回溫並轉為乾冷，下雪情形已經停止，目前山區約有3至5公分積雪，從武陵農場遠眺雪山主峰山頭，仍可見積雪景象。

宜蘭通往武陵農場的台七甲思源埡口路段，今天清晨氣溫零下1.5度，路旁樹上掛滿結冰霧淞，景色十分漂亮，吸引不少路過遊客駐足觀賞。

保七總隊第五大隊表示，受到寒流影響，全台第二高峰雪山山區從三六九山莊以上都有降雪，目前山區白天氣溫約2至3度，夜間氣溫降至零下6度左右，因氣候乾冷，未有降雪情形，但山區積雪容易結冰，步道較濕滑，呼籲山友要正確使用冰爪、冰斧，避免意外發生。

今年武陵農場櫻花季從11日至28日實施交通管制，未取得武陵農場核發車輛通行證的民眾及旅客，請勿進入中124線道，請民眾配合管制措施，避免交通受阻。

保七總隊第五大隊呼籲上山賞花遊客，武陵山區日夜溫差大，要備妥禦寒衣物、保溫水瓶及簡便食物，武陵農場屬於國家公園園區，未經申請核准，禁止升火、野炊、燃放爆竹煙火、操作遙控玩具等有礙環境安寧或公眾安全活動，請遊客多留意。

(中時)