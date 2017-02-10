元宵遶境 警方勸廟宇勿邀學生入陣頭

台東鬧元宵往年發生學生請假參加陣頭遶境事件，台東縣警察局今年特別要求廟宇「請勿邀請學生參加遶境隊伍」。

台東八家將成員以在學學生為主力，往年元宵節經常發生學校「唱空城」，1個班級有半數學生請假，參加廟宇八家將或是陣頭遶境；甚至有學生當場在教室內起乩。

雖然台東縣政府和台東市公所允許學生請假，廟宇也會發函給學校；不過，因為經常發生八家將和陣頭脫序行為，學校對要不要准假，相當傷腦筋，造成學生和學校的衝突。

今年台東縣警察局特別前往參加陣頭遶境的40多個陣頭宣導，「請勿邀請未成年少年 (學生)參加遶境隊伍」等保護少年安全作為。

台東縣警察局表示，警察局從2月6日起針對參與遶境陣頭、宮廟及文化團體等40個隊伍，逐一拜訪宣導「請勿邀請少年 (學生)參加遶境隊伍，並配合反暴力、反毒品、反幫派、反霸凌、反援交」等防處作為，共同保護少年 (學生)安全。

台東縣警察局黃慶惠也特別指示所屬各單位，確保這次元宵節藝陣遶境遊行民俗活動順利圓滿外，對活動期間如有發生不法滋擾情事，將積極查處，以宣示警方嚴正執法立場，確保參與民眾安全。

台東多個學校表示，今年的元宵節陣頭遶境剛好在星期六、日，且學校也尚未開學，因此沒有學生請假問題；不過，學校還是會關心學生參與廟宇活動的安全和秩序問題。1060210

(中央社)