元宵遶境 警方勸廟宇勿邀學生入陣頭
台東鬧元宵往年發生學生請假參加陣頭遶境事件，台東縣警察局今年特別要求廟宇「請勿邀請學生參加遶境隊伍」。
台東八家將成員以在學學生為主力，往年元宵節經常發生學校「唱空城」，1個班級有半數學生請假，參加廟宇八家將或是陣頭遶境；甚至有學生當場在教室內起乩。
雖然台東縣政府和台東市公所允許學生請假，廟宇也會發函給學校；不過，因為經常發生八家將和陣頭脫序行為，學校對要不要准假，相當傷腦筋，造成學生和學校的衝突。
今年台東縣警察局特別前往參加陣頭遶境的40多個陣頭宣導，「請勿邀請未成年少年 (學生)參加遶境隊伍」等保護少年安全作為。
台東縣警察局表示，警察局從2月6日起針對參與遶境陣頭、宮廟及文化團體等40個隊伍，逐一拜訪宣導「請勿邀請少年 (學生)參加遶境隊伍，並配合反暴力、反毒品、反幫派、反霸凌、反援交」等防處作為，共同保護少年 (學生)安全。
台東縣警察局黃慶惠也特別指示所屬各單位，確保這次元宵節藝陣遶境遊行民俗活動順利圓滿外，對活動期間如有發生不法滋擾情事，將積極查處，以宣示警方嚴正執法立場，確保參與民眾安全。
台東多個學校表示，今年的元宵節陣頭遶境剛好在星期六、日，且學校也尚未開學，因此沒有學生請假問題；不過，學校還是會關心學生參與廟宇活動的安全和秩序問題。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。