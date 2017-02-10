一例一休衝擊 客運業擬調價及取消優待

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客運全聯會理事長李博文今天針對一例一休對客運業的衝擊表示，加班費及特休讓人事成本增加20%， 客運業者最近有要調整運價及取消優待。排班問題因人力缺乏，恐減班或撤線。

民進黨立委林俊憲、鄭寶清及國民黨立委陳學聖，今天與1111人力銀行在立法院共同針對一例一休對交通運輸業的影響舉行記者會，並邀請陸、海、空等交通運輸業者與會發表意見。

客運全聯會理事長李博文表示，一例一休對客運業最大的衝擊就是排班，加班費及特休讓人事成本增加20%。對此，客運業者最近有調整運價及取消優待等作法。而排班問題因人力缺乏，就要減班或撤線，這非常嚴重。請政府重視，讓業者可以彈性排班、調整運價及幫忙找司機。

國光客運副董事長王應傑指出，一例一休上路後，反彈最激烈的就是第一線的司機，因業者害怕觸法，以至於不敢隨意加班，導致希望賺取加班費的司機，收入明顯減少。

全國船代會秘書長王國傑表示，貨船進港到停泊，需要相當多人力，而港口作業有高峰期，港口作業員須隨時待命，一例一休上路讓人事成本大增，增加船運成本，恐讓產業外移。

不過，王國傑也指出，新政府在此時更換勞動部長，也代表政府有意願要處理問題，希望政府可以考量實務情況，找出勞資雙方都認為可行的因應對策。1060210

(中央社)