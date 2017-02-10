台灣編劇人才看過來 文化部助赴美圓夢
為培植台灣編劇人才，文化部所屬駐洛杉磯台灣書院將與美國奧勒岡「莎士比亞戲劇節」（Oregon Shakespeare Festival, OSF）合作，徵選一名台灣編劇人才赴美。
根據洛杉磯台灣書院發布的新聞稿，為促進台灣編劇人才與世界各國戲劇菁英交流，觀摹莎士比亞戲劇節藝術聚落的經營理念，培植台灣編劇人才。
計畫徵選一名台灣編劇人才，在今年7月31日至10月30日，進駐美國奧勒岡州阿什蘭（Ashland）市3個月。獲選者駐村期間，可享有獨立創作的工作時間與空間，並與專業劇場工作者共事。
至於獲選者參加駐村所需的駐村費、創作費、保險費、機票費等將可獲補助，歡迎有意者踴躍申請。收件期間自公告日起至3月15日截止。
申請簡章與相關表格詳見文化部網站www.moc.gov.tw、洛杉磯辦事處網站http://www.taiwanembassy.org/uslax/cat/4.html及洛杉磯臺灣書院臉書：Taiwan Academy in Los Angeles。1060210
(中央社)
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