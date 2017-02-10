萬少丞案 洪秀柱：素行不良不能入黨

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，殺警案主嫌萬少丞符合素行不良不能入黨規定；萬少丞入黨申請書不只黨工，也可能志工看到很氣，就用手機拍下，台北市黨部會調查。

洪秀柱中午接受廣播節目訪問，被問到萬少丞入黨案時說，黨規定是素行不良者不能入黨，萬少丞是殺警主嫌，符合不能入黨規定。

媒體會後詢問，如果黨員外遇是否也算素行不良？她說，「你也太嚴苛了一點，叫我怎麼回答」，是否以後重婚、外遇或與太太吵架也不可以，有點太廣泛。

洪秀柱表示，素行不良是指刑事上，殺人、小偷或詐欺這類，司法上有這方面訴訟或裁判。

主持人詢問是否覺得參選國民黨主席的前副總統吳敦義知情？洪秀柱表示，她不這樣想，任何參選人的支持者或許很熱情，找很多人入黨，也可能當事人不知道，不能隨便指控說誰怎樣。

至於萬少丞入黨申請書外流，她說，入黨期限1月20日截止，1月17日到19日入黨申請書如雪片般飛來，黨工人手不夠，很多事靠志工，不只黨工，也可能是志工看到申請書很氣，就用手機拍下。

洪秀柱表示，這是否是特定哪個人處理，沒實際證據，也許支持者熱心，但絕不可能中央黨部刻意製造或渲染，這對黨有什麼好處？

至於全國公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲下屆黨主席改採協調取代競選產生，希望洪秀柱退出，洪秀柱說，尊重任何意見表達，但這個團體是少數人有這想法，她不會退選，這是不可能做到的事。

此外，西元2018年是否代表國民黨參選新北市長？洪秀柱表示，如果新北市有更強、更好的人，為何她要去？一定要找會贏的人，有些地方年輕一代有勝算。至於國民黨是否有人要選？她說，當然有人想選。

前國民黨籍立委潘維剛有意參選國民黨主席，她說，潘維剛是她立法院同事，相當認真，在婦女界耕耘很久，黨政軍都很熟，人脈廣，參選不意外。

是否擔心衝擊票源？她說，每一參選人間彼此票源多少重疊，又不是切豆腐一塊一塊，最重要的是要爭取大家認同。1060210

(中央社)