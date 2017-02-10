台北燈節 進出北市改道台北橋華江橋

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台北市元宵燈節11日將於台北市西門町舉辦花車大遊行，當天中午12時至晚間8時將封閉中華路。新北市交通局呼籲民眾，進入台北市改道台北橋或華江橋，避免塞車。

交通局指出，台北燈節台北市道路交管措施，當天12時至晚間8時封閉中華路（忠孝西路-成都路）及橫交進入中華路的所有道路。

下午5時至晚間8時擴大封閉成都路（中華路-康定路）、康定路（成都路-武昌街）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路。交通局呼籲用路人於管制時段前後盡量避免行經該區域，可改道台北橋或華江橋，以避開燈節遊行周邊路段避免塞車。

另外，新北市公車配合「2017台北燈節」活動計有231、243、249、624、624綠、635、637、640、658、667、701、705、706、783、799、835、藍2等17條路線，將配合活動於台北市區調整部分路線及站位，交通局呼籲公車乘客在活動期間欲搭乘公車進出台北市時，務必掌握確實資訊以免行程受到影響。1060210

(中央社)