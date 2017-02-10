民運中心：2016新疆暴恐事件逾千件

我要評比

中國人權民運信息中心今天表示，去年新疆發生的暴力恐怖事件超過1000件。在喀什就超過150件，但大多數並未被報導。

信息中心引述前反暴武警說，目前長時間在新疆的武警機動部隊有3萬人，專職處理暴恐事件。

中心引述這名武警說，新疆許多暴力衝突並非事先計謀，而是因為宗教等問題發生衝突之後，雙方都失控所導致。1060210

(中央社)