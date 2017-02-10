獅子會在澄清湖立碑 長庚名醫莊錦豪痛批

工人正在澄清湖施工，將建置獅子會百年慶精神堡壘。（林宏聰攝）

高雄長庚小兒外科顧問級主治醫師、前代理院長莊錦豪表示，「愛」字鋼雕旁還寫上立碑者姓名，澄清湖應是公共空間，單一團體立碑留名並不恰當。（林宏聰攝）

高雄澄清湖多年前接受國際獅子會捐贈，陸續在蔣公行館旁立獅子塑像、「愛」字鋼雕，最近又建獅子會百年慶精神堡壘，高雄長庚前代理院長莊錦豪痛批，管理單位自來水公司失當，再放任獅子會立碑，「澄清湖乾脆改名『獅子樂園』！」

水公司第七區管理處觀光課長陳啟明表示，國際獅子會300E2區去年10月主動拜會，欲捐贈澄清湖2座涼亭、4座動物雕像，加上周邊綠美化，工程費近300萬元。

高雄長庚小兒外科顧問級主治醫師、前代理院長莊錦豪說，他每周都會到澄清湖運動，是非常好的親水空間，但2000年時，國際獅子會先在蔣公行館前立起獅子像，約1、2年前，又在一旁設立紅色「愛」字鋼雕，造型就像頭猛獅。

「好不好看見仁見智，但澄清湖是公共空間，豈可容許獅子會到處立碑留名？」莊錦豪說，過年前又見澄清湖兒童樂園前動土，說要建獅子會百年慶精神堡壘，規模比石獅像、鋼雕更大，令人忍無可忍。

莊錦豪表示，自來水公司應對外說明，經過哪些程序才核准獅子會立碑？他認為，台灣應比照歐美作法，例如瑞士，若要變更公共空間風貌，均需經過公眾同意，「澄清湖要建獅子會堡壘，不必經過高雄市民、鳥松區民同意嗎？」

陳啟明則回應說，因澄清湖近年營收差，年虧損3500萬元，在公部門經費有限下，有公益團體想回饋社會幫澄清湖做硬體建設，當然抱持歡迎態度，不過一個原則是，不可加上獅子會圖騰，他們給的設計圖上，均未見明顯獅子會logo。

他表示，經處長同意設置，預計半年內可完工，將與幸福花園一起迎賓，希望吸引更多遊客造訪。

(中時)