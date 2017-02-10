三峽離奇男屍 竟是偷剪電線遭電死
警消今早5點15分獲報，在三峽白雞停車場往紫微路方向，發現45歲陳姓男子死亡案，三峽警方獲報前往現場勘驗，發現死者右手背約2%2度燒燙傷，左手背多處擦傷，一度懷疑陳男疑遭虐死，調查後結果卻大逆轉。
警方深入調查意外發現，陳男是和同居彭姓女友及另二名李姓、鄧姓友人，凌晨前往桃園復興巴陵地區行竊電纜，但卻意外遭到電擊身受重傷，隨即經過急救後陳男仍不治，陳男女友隨和其他友人將他棄屍在白雞山區。
警方循線在溪東路發現載運陳男的白色車輛，並砸埋伏後逮獲彭女及另二名棄屍友人，目前正在深入調查中。
警方深入調查發現，彭女和李姓男子等人雖曾急救陳男，並打電話向消防局求援，但卻遺棄屍體，訊後將依竊盜、遺棄屍體等罪嫌送辦。
(中時)
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