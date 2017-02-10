早稻田慶祝訪台百年 3月來台與4地大學交手

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早稻田大學慶祝訪台百周年，將舉行交流賽，與各地大學球隊交手。(周鎮宇攝)

日本知名大學棒球隊早稻田大學校隊，為了紀念訪台百年，將於3月1日開始，前往台北、台中、台南與高雄四地，與當地大學棒球隊進行交流賽，盼促進兩國之間的棒球交流。

早稻田大學棒球隊，曾於1917年來台拜訪，進行8場賽事，留下7勝1負的成績，當時也開啟了台日兩地的棒球交流，今年正逢訪台一百周年，所以透過早稻田大學台灣校友會會長林滄智促成這項賽事。

此次賽事從3月1日先在台南棒球場由早稻田迎戰遠東科大，2日則是在高雄立德棒球場面對高苑科大，隨後4日前往台中台體大棒球場與台體交手，最後來到台北天母球場與文化大學交流。

今舉行賽前記者會，台北市長柯文哲也出席活動，對於世大運的棒球主要場地天母棒球場，要率先舉行交流賽，表示相當期盼，他指出，這等於是世大運前對天母棒球場的一場測試賽，很歡迎早稻田大學前來。

(中時電子報)