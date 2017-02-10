桃園市二度獲選　ICF全球7大智慧城市

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桃園市二度獲選ICF全球7大智慧城市。（甘嘉雯翻攝）

桃園市二度獲選ICF全球7大智慧城市。（甘嘉雯翻攝）

國際組織「智慧城市論壇」（ICF）公布「2017全球7大智慧城市」（The TOP 7 of 2017）入選名單，桃園市再次獲選全球7大智慧城市殊榮，這也是桃園市繼2013年後，第2度由全球近400個城市脫穎而出。

(中時)