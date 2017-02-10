強化交流 台中市與日本三重縣簽MOU
台中市長林佳龍今天與日本三重縣知事鈴木英敬簽訂促進國際交流備忘錄時指出，4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場締結姊妹機場，對台日關係是很大的進展。
台中市政府與日本三重縣的簽約儀式今天在台中市政府台灣大道市政大樓市政廳舉行，在台日官員與各產業界代表現場近百人的見證下，林佳龍與日本中部最大度假勝地的三重縣知事鈴木英敬共同簽署促進國際交流備忘錄（MOU），未來將就觀光、產業發展等面向交流合作。
林佳龍表示，為辦好2018世界花博，去年3月他率團前往三重縣桑名市「名花之里」參觀，對於明年辦理世界花博有很大啟發，這也是未來重要的交流項目。今天簽署備忘錄後，市府將組成產業界考察團於今年內回訪，並加強兩地文化活動交流，以具體行動加強台中市與三重縣友好關係。
林佳龍指出，去年台灣前往日本的旅客約300萬人次，日本前來台灣也有約200萬人次，還有可以突破的空間。他並透露，4月6日台中國際機場將與名古屋中部國際機場簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」對飛，這將是促成觀光成長最好的方法，對台日關係是很大的進展。
鈴木英敬表示，他是日本最年輕的知事，也是最友台的知事，簽署MOU後，三重與台中將開始新的友誼關係，他感到感謝與光榮；對於2018年台中的多項重大活動，包含台中三井OUTLET開幕、台日觀光高峰會及2018世界花博等，他也希望利用機會宣傳三重縣觀光；產業合作方面，則希望雙方展示會活動能互相參展，或可透過舉行論壇等方式進行。1060210
(中央社)
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